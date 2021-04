Belgian Cats oogsten in het buitenland: "Goed voor de nationale ploeg"

"Ze spelen op clubniveau in sterke competities en zijn ook daar weer dominant. Die ervaringen zullen ze meenemen naar de Belgian Cats en dat kan de nationale ploeg alleen maar ten goede komen. Ik hoop dat iedereen zijn wagonnetje aanhaakt en dat we dan op de rails staan richting EK en de Spelen."

Het zijn mooie dagen voor het Belgische damesbasketbal: winst voor Emma Meesseman in de EuroLeague en de Russische competitie en ook winst voor Julie Allemand in de Franse beker.

Bescheiden Meesseman en dominante Allemand

"Emma is daar wel heel matuur in en zal daar niet over klagen. Ze blijft haar bescheiden zelve en aanvaardt dat gewoon."

"De selectie van Jekaterinenburg is echt ongelooflijk. Dat zijn allemaal toppers uit Europa en de WNBA. Die ploeg heeft zoveel kwaliteit en kwantiteit. Bovendien zijn er in Rusland ook wat regels qua aantal buitenlanders en is er zelfs voor Emma af en toe een beurtrol."

Emma Meesseman was de beste vrouw op het veld in de EuroLeague-finale, maar in de laatste twee wedstrijden van de Russische titelfinale bleef ze aan de kant. Philip Mestdagh heeft er een logische uitleg voor.

Meesseman mocht dus rusten, maar wie geen rust nam, was Julie Allemand. De spelverdeelster imponeerde eens te meer in de Franse bekerfinale. "Julie was dominant en speelde echt heel goed. Ze was de terechte MVP", vindt Mestdagh.

"Julie is heel matuur geworden en is nog gegroeid als speelster, ook mentaal. Ook haar outside shooting, wat vroeger misschien wat minder was, is heel erg verbeterd."

"Haar carrièreplanning is heel goed. Ze keert na dit seizoen terug naar Lyon, de club van Tony Parker, die helemaal zot is van haar. Lyon wil verder groeien om mee te strijden met de top in Europa. Julie zit daar heel goed. Het is een heel goeie keuze."