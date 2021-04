Beerschot eert legende Rik Coppens met borstbeeld: "Hij paste bij onze club"

Rik Coppens overleed zes jaar geleden. Hij werd 84 jaar en was een van de beste voetballers ooit op de Belgische velden. Hij speelde 15 jaar bij Beerschot en is een icoon van de Antwerpse club.

De supporters hebben het borstbeeld via een crowdfundingsactie mee gefinancieerd. Luk Luyten, een van de initiatiefnemers, vertelt: "Een heel aantal jaar geleden hadden we een droom van een groot beeld op het openbaar domein van Coppens die een doelpunt scoort tegen Antwerp."

"Dat bleek al snel wat te ambitieus. Het mocht niet van de stad, financieel was het ook onhaalbaar en er was ook angst voor vandalisme. Het idee heeft dan een tijd in de schuif gelegen, maar na de dood van Rik Coppens is het weer beginnen te leven. Dit borstbeeld is realistischer."

"De supporters hebben bijna al het geld samengebracht, ruim 300 mensen stortten geld, vaak een bedrag van 13 euro. De club heeft het laatste gat dichtgereden."

Het bronzen beeld komt voorlopig in de fanshop, maar er wordt nog naar een betere plek gezocht. Er zijn ook gadgets zoals sleutelhangers, sokken en T-shirts. "Rik Coppens was een van onze grootste spelers ooit, een figuur die ook qua persoonlijkheid bij onze club past", vertelt bestuurslid Walter Damen. "Onze fans koesteren het verleden en kijken uit naar onze toekomst."