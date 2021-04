"Superflitsende Sagan zullen we niet meer zien, maar motivatie is er nog"

De Cauwer: "Scheiding en gemis zoontje wogen op Sagan"

"Er is ook veel gebeurd in zijn leven: een scheiding, het gemis van zijn zoontje enzovoort. Dat zijn dingen die zonder twijfel op hem gewogen hebben. Je mag dat niet onderschatten"

"Sagan hoort er absoluut nog bij"

Vorig jaar moest Sagan in Parijs voor het eerst het hoofd buigen in de strijd om het groen. Voor velen een teken aan de wand.



"Zijn Tour van vorig jaar was niet slecht, maar ook niet goed. Al moet je daarbij eerlijkheidshalve wel zeggen dat Sagan daar meestal verslagen werd door Sam Bennett - toen in supervorm - en door het fenomeen Wout van Aert."

Na een coronabesmetting en trainingsachterstand kwam Sagan dit voorjaar bovendrijven in Milaan-Sanremo. Hij werd er 4e.



"Als Jasper Stuyven niet even de steun krijgt van Kragh Andersen, kan het ook gebeuren dat Sagan dicht bij de zege is in Sanremo."

"Sagan is niet meer de allesoverheersende, superflitsende Sagan van zijn topjaren. Maar voor mij persoonlijk hoort hij er nog bij en is hij zeker nog goed genoeg om te blijven koersen, absoluut."