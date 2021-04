Zo ziet Romeinse hoop eruit: doldwaze taferelen bij vertrek spelersbus

Het was een indrukwekkende massa supporters die kwam opdagen na de laatste training van Roma. Helaas was er van afstand houden en mondmaskers geen sprake.

Roma speelt in de halve finales tegen Manchester United. Europees succes is de enig overgebleven hoop voor de vurige fans van Roma dit seizoen.

De club is uitgeschakeld in de 1/8e finales van de Copa Italia en staat in de competitie op een teleurstellende 7e plaats. De enige mogelijkheid op een prijs en de enige realistische weg naar Europees voetbal volgend seizoen loopt via de Europa League.

De winnaar van de Europa League is zeker van een rechtstreeks ticket voor de Champions League.