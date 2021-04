Zeilbond kiest voor Evi Van Acker als technisch directeur: "Terug naar mijn eerste grote liefde"

Evi Van Acker moet binnen Wind & Watersport Vlaanderen de ontwikkeling en de realisatie van het topsportbeleid voor zeilen en surfen in goede banen leiden. "Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren naar mijn eerste grote liefde", zegt Van Acker.

Van Acker brengt als meervoudig Europees kampioene en vicewereldkampioene in de laser radial heel wat topsportervaring mee. Ze was erbij op de Olympische Spelen van Peking (2008), Londen (2012) en Rio (2016). In Londen pronkte ze met brons, in Rio viel ze door ziekte net naast het podium.

Haar takenpakket is ruim: doorstromen van jonge talenten, vormgeven van het selectiebeleid en het creëren van een draagvlak voor topsport. Van Acker volgt eigenlijk haar vroegere coach en mentor op, de Nederlander Wil van Bladel.

"Ik wil een beleid uitstippelen waarin meer kinderen voor de zeilsport kiezen en, waarin jonge talenten ontdekt kunnen worden en zich op een professionele manier verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten topatleten zich met de beste omkadering kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen."