Titelmatch bij de vrouwen gaat definitief niet door, wat met de kampioen?

Castors Braine won de voorbije 7 jaar de titel bij de vrouwen en sloot dit jaar het reguliere seizoen af zonder verlieswedstrijd. In de finale van de play-offs zou Castors het in een best-of-three opnemen tegen Namen, de ploeg van bondscoach Philip Mestdagh.

Maar door een corona-uitbraak bij Castors konden de eerste twee wedstrijden in de finale niet gespeeld worden. Er werd besloten dat het duel van vanavond, in principe de 3e wedstrijd, zou beslissen over de titel, maar woensdagochtend bleek dat er nog altijd te veel coronabesmettingen zijn bij de regerende kampioen.

"Gezondheid primeert en we willen geen risico's nemen", laat Castors weten op Facebook. "We vragen al 3 dagen om deze wedstrijd op zaterdag te spelen, maar Namen heeft dat geweigerd. Een finale win je op het veld, niet in de coulissen. Zo gaat het overal."

"We willen graag benadrukken dat we dit seizoen ongeslagen zijn en Namen 2x geklopt hebben in de competitie. Beide ploegen verdienden in de finale te staan en het is jammer dat we niet kunnen spelen. Covid heeft gewonnen, maar we zijn trots op ons seizoen."

Hoe het nu voort moet, is voorlopig nog onduidelijk. Het staat vast dat het seizoen afgelopen is, er komt geen wedstrijd meer om de landstitel. Voorlopig is het onduidelijk wie zich kampioen mag noemen: Castors of Namen. Bij Namen maken ze zich sterk dat de titel voor hen is.