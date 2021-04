Tessa Wullaert blijft jaar langer bij Anderlecht: "Gelukkig op en naast het veld"

Het feit dat ook andere sterkhoudsters van Anderlecht hun overeenkomst bij paars-wit verlengden, speelde bij Wullaert zeker mee. "Want dat is onze grote kracht. Veel vrouwen spelen al lang samen", aldus Wullaert, die wel Tine De Caigny naar Hoffenheim ziet vertrekken. "Maar er zullen wel versterkingen komen, zodat we weer vol voor de titel kunnen gaan."

Eén aanwinst is alvast de ervaring van de nieuwe coach: Johan Walem. "Ik heb een heel positief gevoel overgehouden aan mijn gesprek met hem", vertelt Wullaert. "Vooral zijn openheid om te discussiëren. Ik vind het heel belangrijk om een goede band te hebben met de coach. Hij was een gerespecteerd voetballer en ondertussen ook coach. Ik ben heel benieuwd om onder hem aan de slag te gaan."

Alleen in het buitenland

Pessimisten zullen beweren dat het verlengd verblijf van Wullaert een gebrek aan ambitie is. Kwalitatief overstijgt ze namelijk de Belgische Super League. "Maar daar ben ik het niet mee eens", klinkt het. "Het blijft elk weekend de uitdaging om zoveel mogelijk te scoren en kampioen te spelen. Dat is minder evident dan het lijkt, omdat elk team tegen ons zijn match van het jaar speelt."

Mijn project voor voetballende meisjes is even belangrijk als zelf voetballen

Nochtans had Wullaert meerdere aanbiedingen om opnieuw in het buitenland aan de slag te gaan. "Zelfs meer dan na mijn periode bij Manchester City. Ik kan dan ook goeie statistieken op tafel leggen (32 doelpunten, red.). Maar voor mij was het een makkelijke keuze om te blijven."



"Ik ben hier bijvoorbeeld bezig met mijn #GRLPWR-project, met lessen voor voetballende meisjes. Dat is voor mij even belangrijk als zelf voetballen. Zulke zaken wegen meer door dan op mijn eentje in het buitenland zitten. Ik sluit zeker niet uit dat ik ooit nog in het buitenland speel, maar momenteel was dit de beste keuze."