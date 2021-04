Nederlands turnrapport klinkt hard: "Nog steeds grensoverschrijdend gedrag"

Net zoals in België lijkt er wel een groot verschil tussen nu en vroeger. Onder meer voormalig topturnsters benoemden tegenover de onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk een angstcultuur. Zij spraken over "het constant leven onder bedreiging van vernederen, beledigen, negatieve kritiek geven, voor de groep voor gek zetten, schreeuwen, manipuleren, intimideren, isoleren, uitschelden, dwang, chantage, controleren, dreiging, het doortrainen met blessures en het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies."

Onderzoeksbureau Verinorm stelde in opdracht van de Nederlandse gymnastiekbond (KNGU) vast dat het tegenwoordig minder gaat om fysiek of mentaal geweld, maar dat bijvoorbeeld het doortrainen met blessures nog voorkomt, met name in de top van het vrouwenturnen.

Oud-sporters misten vertrouwen van federaties

In België maakte een onafhankelijke onderzoekscommissie 2 weken geleden ook haar conclusies bekend. Daaruit bleek dat er psychisch grensoverschrijdend gedrag plaatsvond bij Gymfed, maar sinds 2018-2019 is er wel sprake van een positieve kentering.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een derde van de oud-sporters na grensoverschrijdend gedrag te hebben ondervonden geen actie heeft ondernomen. Zij misten vertrouwen dat instanties als de KNGU of het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF) er iets mee zouden doen. Naar hun mening zijn eerdere schandalen in de doofpot gestopt.

Rapport stelt excuses en financiële compensaties voor

De Nederlandse gymnastiekbond (KNGU) moet de gymnastes die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren door coaches excuses aanbieden. Ook een financiële tegemoetkoming voor het leed dat met name een aantal oud-topturnsters is aangedaan is op zijn plaats.

Dat is een van de uitkomsten van het rapport "Ongelijke Leggers".

Onderzoekers Olfers en Van Wijk deden vanaf september 2020 onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse gymsport. Directe aanleiding was de Netflix-documentaire Athlete A, over het misbruikschandaal in de Verenigde Staten rond sportarts Larry Nassar en berichten van misstanden wereldwijd in het turnen.

Niet veel later bekende de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman, die in het verleden ook in België actief was bij onder meer Aagje Vanwalleghem, dat hij jarenlang jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd.

Dat leidde tot tal van verklaringen van Nederlandse oud-turnsters waarbij andere coaches werden beschuldigd. Een aantal turnsters had al eerder gesproken over wantoestanden, maar de beschuldigde coaches bleven nog jaren actief.

In het lijvige rapport (meer dan 400 pagina's) stellen de onderzoekers dat vooral erkenning van belang is. Met name de voormalige topturnsters ondervinden na hun sportieve loopbaan problemen bij het functioneren in de maatschappij.

Behalve financiële steun, moet ook worden gezocht naar specialistische en langdurige zorg, waarbij kennis van topsport door de slachtoffers belangrijk wordt geacht.