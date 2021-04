Nederlands onderzoek: voetbal met fans is mogelijk met strikte regels

Het Fieldlab in Nederland testte de voorbije weken uit of het mogelijk is om ondanks corona toch evenementen te organiseren in de buitenlucht. 3 van die experimenten vonden in een voetbalstadion plaats.

Volgens Fieldlab is het mogelijk om met de huidige omstandigheden de helft tot zelfs driekwart van het stadion te vullen, als er enkele strenge maatregelen in acht genomen worden.

Mondmaskers zijn verplicht tot je op je stoeltje zit. Als de bezetting 50% is, mag het masker afgezet worden, zit er meer volk in het stadion moet je het ophouden.

Daarnaast moet er voor én na het evenement getest worden. Er moet ook gebruik gemaakt worden van "een app of een ander soort toegangscontrole" om die negatieve testen in kaart te brengen.

Fieldlab wijst er ten slotte op dat toeschouwers continu moeten worden gewezen "op het naleven van de maatregelen".