Kijk deze zomer en de komende jaren naar het EK voetbal, basketbal en hockey op Sporza

Sporza wil een zeer divers aanbod aan sport op een aantrekkelijke manier aan de Vlaming aanbieden. In juni kunt u de wedstrijden van het EK voetbal bij ons volgen. Ook in 2024 en 2028 bent u bij Sporza aan het juiste adres voor de Europese voetbaltitel.

Naast Koning Voetbal is het volgende maand ook uitkijken naar de strijd om het Europees hockeygoud in Nederland (4-12 juni) en die om het Europees basketbalgoud. Op 17 juni beginnen de Belgian Cats aan het eindtoernooi in Frankrijk en Spanje.

Daar hoeft u allemaal geen minuut van te missen. Na de EK's schakelen we nog een tand bij voor u met de Tour, de Olympische en de Paralympische Spelen.

In het najaar serveren we u onder meer het WK wielrennen in ons land, het WK baanwielrennen in Turkmenistan en het WK turnen in Japan.