Goffin zegt af voor graveltoernooi Madrid, ook titelverdediger Djokovic past

Na zijn opgave in Barcelona onderging David Goffin, bij zijn terugkeer in Luik, enkele medische onderzoeken. De Luikenaar hoopte op tijd te zijn gestopt met spelen en de onderzoeken gaven hem daarin gelijk. 10 dagen rust zouden moeten volstaan.

David Goffin (ATP 13) zal volgende week niet deelnemen aan het graveltoernooi in Madrid. De Belgische nummer één blesseerde zich vorige week in de 1/8e finales van het toernooi in Barcelona aan zijn adductoren.

Ook titelverdediger Novak Djokovic komt niet in actie

Wie ook niet aanwezig zal zijn in Madrid is titelverdediger Novak Djokovic. Vorig weekend ging Djokovic er voor eigen volk in Belgrado verrassend uit in de halve finales tegen de Rus Aslan Karatsev.



De Madrileense organisatie bevestigde vandaag de afzegging van de Servische nummer 1 van de wereld.



"Ik vind het spijtig dat ik dit jaar niet naar Madrid zal afreizen en al mijn fans zal ontmoeten", zegt Djokovic, die geen reden geeft voor zijn forfait. "Het is nu al twee jaar, een behoorlijk lange tijd. Ik hoop jullie volgend jaar allemaal te zien!"



Djokovic schreef het tennistoernooi van Madrid al 3 keer op zijn naam. Hij won het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad in 2011, 2016 en 2019. Vorig jaar ging het evenement door de coronacrisis niet door.