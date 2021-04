Gert Verheyen na PSG-Manchester City: "Het grote gelijk van Guardiola"

"Het was duidelijk een wedstrijd met 2 gezichten, waarbij PSG beter was in de eerste helft en op voorsprong kwam en City niet in staat leek daar iets aan te veranderen", zag Gert Verheyen, analist voor Proximus Sports.

"De spelers van City leken hun dagje niet te hebben. Bovendien speelden ze zonder diepe spits. We dachten: "Hoe gaan zij hier een goal maken? Ze komen niet aan een kans en komen met te weinig spelers in de 16.""

"Maar in de tweede helft draaien ze het toch om: hogere intensiteit en een hogere balcirculatie, die PSG frustreerde. PSG raakte de bal niet meer en haalde zelfs de middenlijn niet. Ze hadden de goal van City net zo goed in de middencirkel kunnen zetten."

"Na de 1-1 zagen we ook geen reactie van PSG. Het scenario van de wedstrijd lag toen al vast. Die 1-1 was een gelukje, maar die 1-2 mag PSG zich toch aanwrijven, met die muur die openging. Ook voor een doelman is dat frustrerend. Na die rode kaart was het natuurlijk helemaal voorbij."