Elf speelsters, onder wie Tessa Wullaert, verlengen contract bij Anderlecht

Dat zijn de elf vrouwen die hun handtekening zetten onder een verlengd verblijf bij de vrouwenploeg van Anderlecht. Die staat volgend seizoen onder leiding van ex-Anderlecht-speler Johan Walem. "Ze willen allemaal de sportieve ambities in de eigen competitie en in Europa naar een volgend niveau tillen", klinkt het in een persmededeling.

Vooral de handtekening van Tessa Wullaert is een duidelijk statement. De Red Flame is topschutter in de Super League met 32 doelpunten. "Voor mij was de keuze snel gemaakt", verduidelijkt Wullaert. "Ik ben hier gelukkig, zowel op als naast het veld. Nochtans had ik nu meer aanbiedingen dan toen ik van Manchester City kwam."

De vrouwen van Anderlecht liggen voorlopig op titelkoers met 6 punten - en een match extra - voorsprong op Standard. Opvallend: sterkhoudster Kassandra Missipo tekende nog geen nieuw contract. Tine De Caigny trekt volgend seizoen dan weer naar het Duitse Hoffenheim.