De Bruyne weer van goudwaarde: "Een gelukje, maar we pakken het mee"

Ondanks de gunstige uitgangspositie bleef Kevin De Bruyne zijn nuchtere zelve na de 1-2 in Parijs. "We zijn nog maar halverwege, we weten dat er volgende week nog een zware match komt."

"De eerste 10 minuten waren we nog goed aan de bal, zonder echte kansen te creëren. Maar daarna heeft PSG het initiatief overgenomen. Die tegengoal zag er niet goed uit bij ons. Sommigen hadden misschien wat last van de druk."

"Na een halfuur zijn we anders gaan pressen en geleidelijk aan kwamen we beter in de match. In de tweede helft waren we comfortabeler aan de bal en geduldiger en speelden we wel goed. Toen kwam onze kwaliteit toch bovendrijven."

De Bruyne zelf scoorde de belangrijke gelijkmaker, al gaf hij toe dat dat niet de bedoeling was. "Ik probeer de bal op de juiste plaats te droppen voor mijn ploegmaats, maar ik weet dat die sowieso gevaarlijk is. Uiteraard is het een beetje geluk, maar we pakken het maar mee."