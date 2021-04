Corona is geen reden meer voor uitstel in mannenbasketbal, Limburg-coach in quarantaine

Coronagerelateerde afwezigheden maakten het reglementair al mogelijk om af te wijken van de verplichting om minimum 10 spelers op een wedstrijdblad in te schrijven en in die zin ook af te wijken van het quotum voor home grown players. Dit principe wordt aangehouden. (lees voort onder tweet)

Verder zal het normale testritme verhoogd worden naar minstens 3 testen per week. Hoe dan ook is er altijd een test de dag voor de wedstrijd.

De Pro Basketball League hanteert het FIBA-reglement dat inhoudt dat er minstens 5 spelers op het wedstrijdblad moeten staan om de wedstrijd aan te vatten. Indien een club niet speelt, zal de wedstrijd als verloren beschouwd worden. Voor de wedstrijden van het reguliere seizoen houdt dit in dat de club 1 punt krijgt in het klassement.

Wedstrijden van de competitie en de play-offs in de EuroMillions Basket League zullen vanaf dat moment niet langer kunnen uitgesteld worden omdat 3 of meerdere spelers op een lijst van 12 onbeschikbaar zijn vanwege coronagerelateerde redenen.

United-coach in quarantaine, matchen gaan voorlopig door

Vandaag raakte ook bekend dat Limburg United-coach Sacha Massot sinds maandag in quarantaine zit na een positieve coronatest in naaste kring. Hij mist zo de competitieduels van vanavond in Mechelen, van vrijdag thuis tegen Charleroi en van zondag in Leuven.

Raymond Westphalen neemt zijn plaats op de bank in voor de duels tegen Mechelen en Charleroi. Kristof Michiels is zondag hoofdcoach tegen Leuven.

Limburg United maakte bekend dat geen enkele speler positief testte. De wedstrijden kunnen dus gewoon afgewerkt worden. Voor elke match moet iedereen 2 testen ondergaan.