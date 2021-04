"Big Game Player" Kanté stapt tegen Real opnieuw in de spotlights

In het voordeel van Kanté speelde gisteren ook het podium waarop hij zijn prestatie leverde. "Tegen Atletico in de 1/8e finales vond ik Kanté nog beter", zegt Stef Wijnants. Alleen zag waarschijnlijk niet iedereen die wedstrijd. Gisteren keek de hele wereld naar de halve finale tegen Real.

De spotlights stonden ook vorig seizoen al zelden op Kanté. Door verschillende blessures tijdens het seizoen speelde hij maar 28 matchen in alle competities samen.

Daarna kreeg Kanté met invalbeurten de tijd om wedstrijdritme op te doen, maar ondertussen voetbalde Jorginho zich opnieuw in de gratie als extra concurrent op het middenveld.

Hoe komt dat? Misschien omdat sinds Thomas Tuchel trainer van Chelsea is, Kanté zeker niet altijd speelde. Hij was geblesseerd toen Tuchel het roer overnam van Frank Lampard.

N'Golo Kanté werd door de UEFA uitgeroepen tot Man van de Match na de wedstrijd tegen Real Madrid. Dat zou op zich geen verrassing moeten zijn, maar in veel reacties op Twitter verbaasden mensen zichzelf dat ze bijna vergeten waren hoe goed de Franse wereldkampioen van 1,68m is.

Beste man over 90 minuten

Tegen Real Madrid stapte N'Golo Kanté uit de schaduw met een bijzonder sterke, maar vooral complete prestatie. De Fransman had na Jorginho (102) de meeste balcontacten (80), ging van alle spelers op het veld de meeste duels aan (21) en ondernam de meeste dribbels (9 waarvan 6 geslaagde), meer dan de hele ploeg van Real samen.



Op Nacho (17) na leed weliswaar niemand meer balverlies dan Kanté (16), maar ook dat zegt misschien iets over zijn match. Hij bleef betrokken in de match tot het einde.

"Pulisic en Mount speelden ook bijzonder goed, maar het grote verschil was dat Kanté heel de match goed was. Ook toen Mount en Pulisic moe werden. Bekijk zijn heatmap maar eens (zie tweet van Chelsea)", zegt Stef Wijnants.

"Dat hij zoveel heeft gedribbeld is ongebruikelijk voor Kanté, maar hij werd door Tuchel hoger op het veld uitgespeeld. Normaal is die rol weggelegd voor Kovacic, maar die was er niet bij door een blessure."

"Dat Kanté een bezige bij is, met snelheid en technisch vaardige voeten, weten we al. Ik had gisteren medelijden met Modric en eigenlijk het hele middenveld van Real. Ze leken oude mannen, die overal een stap te laat kwamen."