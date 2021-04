Waarom Bayern München een recordsom neertelt voor 33-jarige Nagelsmann

Zijn naam waaide bij vlagen Oostenwind al sinds 2016 vanuit Duitsland over naar ons land, maar sinds vandaag heeft Julian Nagelsmann de deur naar internationale bekendheid open gebeukt. Wie is de nieuwe trainer van Bayern München (vanaf volgend seizoen) en wat betekent zijn aanstelling?

Jongensdroom van de kleine Julian komt uit

Julian Nagelsmann is een kind van Beieren, de Duitse deelstaat waarvan Bayern München een van de belangrijkste internationale exportproducten is. Hij werd geboren in het Beierse dorp Landsberg am Lech, op 60 km van München. Nagelsmann heeft er in het verleden geen geheim van gemaakt dat hij als kind fan was van Bayern en dat hij er van droomde ooit trainer te worden van de grootste club van het land. Hij rolde onbedoeld al heel jong in het trainersvak omdat hij als speler zwaar geblesseerd geraakte. Dat gebeurde net na zijn overgang van München 1860 naar Augsburg, ook al niet ver van München. Zijn trainer bij Augsburg was trouwens geen onbekende: Thomas Tuchel. Tuchel zag iets in de jonge Nagelsmann en stelde hem aan als scout. Vorig jaar kwamen ze elkaar opnieuw tegen. Op een iets hoger niveau dan wel. Het PSG van Tuchel klopte het Leipzig van Nagelsmann in de halve finale van de Champions League.

Bayern: "Wie zouden we anders nemen"

"Wie zouden we anders nemen", was de afgelopen dagen een veel geciteerde zin uit de mond van een Bayern-bestuurder in de Duitse media. Dat Bayern kosten wat het kost Julian Nagelsmann wou, blijkt uit de afkoopsom die het betaalt aan zijn huidige club Leipzig en uit de contractduur. De afkoopsom zou tussen de 20 en 30 miljoen euro schommelen. Zeker is dat het om een recordbedrag gaat. Het contract loopt 5 seizoenen. "Het fenomeen van trainers wegkopen is in Duitsland vrij nieuw. Marco Rose gaat van Mönchengladbach naar Dortmund voor 5 miljoen euro, Adi Hütter van Frankfurt naar Mönchengladbach voor 7,5 miljoen euro." "Dat heeft te maken met een nieuwe generatie Duitse trainers die iedereen wil", vertelt Luc van Doorslaer, Bundesliga-commentator bij Eleven. "Het idee erachter is dat een goede trainer meer oplevert dan een goede speler als een trainer veel spelers beter maakt. Bij Bayern waren de vorige buitenlandse toptrainers ook geen onverdeeld succes." "Guardiola haalde de finale van de Champions League niet en na Ancelotti, die geen moeite deed om Duits te spreken, is beslist dat ze liever niet voor een buitenlander gingen. Ze hadden dus niet veel keuze."

Het idee van het wegkopen van trainers is dat een goede trainer meer oplevert dan een goede speler als een trainer veel spelers beter maakt.

Duitse trainers zijn meer dan hot

Dat Duitse trainers "hot" zijn, bleek heel goed in oktober toen de UEFA zijn award voor Trainer van het Jaar uitreikte. Hansi Flick won, voor Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann en Thomas Tuchel. Vier Duitsers op de eerste vier plaatsen. Nagelsmann wordt vaak het etiket laptoptrainer opgeplakt omdat hij tot een generatie trainers behoort, die zelf niet op het allerhoogste niveau voetbalden, maar op jonge leeftijd trainer werden. In 2016 was Nagelsmann de jongste hoofdtrainer ooit in de Bundesliga. Hij was 28 jaar. "In Duitsland zelf gebruiken ze die term "laptoptrainer" eigenlijk niet. Dat is een uitvinding van Engelse media, die iets maakten rond de opkomende generatie Duitse trainers", zegt Luc van Doorslaer. "Los daarvan wordt alle mogelijke data in Duitsland natuurlijk nog meer geanalyseerd dan bij ons."

De zware erfenis van Flick

Op zijn 33e wacht Julian Nagelsmann een zware taak. Hij moet in de voetsporen treden van de bijzonder succesvolle Hansi Flick en komt voor het eerst in zijn leven terecht in een wereld die niet voor niets de bijnaam FC Holleywood krijgt. "Bij Hoffenheim en Leipzig werkte Nagelsmann met spelers die hij naar zijn hand kon zetten. Dat deed hij goed. Hij is goed in het bespelen van de pers met een kwinkslag en kreeg lof van de spelers waarmee hij tot nu werkte." "Bij Bayern wordt hij voor het eerst geconfronteerd met sterren. Sommige zoals Müller of Neuer zijn bijna even oud of zelfs ouder dan hij", zegt Luc van Doorslaer. "En dan is er nog een ander probleem. Na de grote successen onder Flick kan hij dat systeem niet gelijk wegsmijten. Hij zal eerder zijn eigen nuances moeten aanbrengen. Zo speelt Leipzig dit seizoen veel meer dan Bayern door het centrum." "Bij Bayern is er sinds Robben en Ribéry al jaren een traditie om veel over de flank te spelen. Gaat hij Sané, Coman of Gnabry een andere rol geven? Tegen PSG kregen de flanken kritiek." "Nagelsmann zal als coach flexibeler moeten worden. Bij Leipzig kon hij wel schuiven met spelers en systemen, maar zag je vaak dat hij vaste ideeën in zijn hoofd had. Kwamen ze 0-1 achter, dan deed hij dit. Wou hij meer verdedigen, dan deed hij dat. Andere ploegen begonnen dat steeds beter te lezen."

Kloof nog wat groter