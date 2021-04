Verstraete: "Onrust bij Antwerp? Dat hoort bij deze vurige club"

"Zijn statistieken liegen niet, natuurlijk is Lior Refaelov belangrijk voor ons", vertelt Verstraete. "Maar hij was einde contract dus hij mag gaan en staan waar hij wil. Voetbal is en blijft een business. Iedereen in het voetbal is een passant, behalve de supporters."

Verstraete en Refaelov zitten naast elkaar aan de eettafel. Hij vindt het dus wel spijtig dat de Gouden Schoen vertrekt. "Maar we moeten dat accepteren. Hij zal volgend seizoen vervangen worden en ik wens hem veel succes bij Anderlecht."

Na de keuze van Juklerød voor Genk werd hij in Antwerp naar de B-kern gestuurd. Zal dat bij Refaelov ook gebeuren? "Hij traint nog mee. Maar we moeten daar als spelers geen energie aan verspillen. Er zijn genoeg mensen binnen de club die zich daar mee bezighouden. We zullen wel zien."

"Dit sluipt onbewust in de kleedkamer, maar we moeten dat loskoppelen. We spelen 6 finales en moeten ons daar op focussen. Die 90 minuten tussen de lijnen moeten we gas geven. Al de rest heb je niet in de hand."

"Dat het ook in de bestuurskamer onrustig is? Anders zou het Antwerp niet zijn. Dit is een levendige en vurige club."