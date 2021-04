Van den Bergh trekt topvorm door en wint zijn 1e Players Championship

Van den Bergh speelde een uitstekend toernooi en rekende op weg naar de finale relatief makkelijk af met 6 tegenstanders. In de finale trof hij Dirk van Duijvenbode. Geen makkelijke klus want de Nederlander had gisteren pas het vorige toernooi in de PDC Super Series gewonnen.



Van den Bergh pakte al vroeg een eerste break, maar Van Duijvenbode vocht terug en maakte een 4-1 achterstand ongedaan. De Belg kwam opnieuw 6-5 voor, maar de Nederlander gaf zich nog altijd niet gewonnen. Hij sleepte een beslissende 15e leg uit de brand.

Daarin bleef Van den Bergh koel. Het is zijn eerste zege op de ProTour van de PDC. Het is een bevestiging van de vorm die hij de voorbije weken ook liet zien in de Premier League.