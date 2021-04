Steven Defour: "Goed recht van Lior Refaelov om in te gaan op bod Anderlecht"

"Antwerp heeft lang gewacht met zijn dossier", vindt Steven Defour, ex-collega van Lior Refaelov op de Bosuil. "Dan vind ik het het goed recht van Lior om in te gaan op een aanbod."



"Anderlecht heeft hem ook niet onder contract gelegd om Antwerp te destabiliseren, denk ik."



"Lior is superbelangrijk voor een ploeg. En een geweldige gast, absoluut geen kwaaie jongen in de kleedkamer. Integendeel, Lior is altijd positief."



Dus gaan er haatspandoeken opduiken in Antwerpen? "Neen, dat denk ik niet", lacht Defour, die destijds veel over zich heen kreeg na zijn overstap van Genk naar Standard en van Standard (via Porto) naar Anderlecht.