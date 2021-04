Slovaakse club AS Trencin wuift trainer Stijn Vreven uit

Stijn Vreven trok na het faillissement van Lokeren naar Slovakije. In juli ging hij aan de slag bij AS Trencin, de club die vooral bekend is als opleidingsclub van enkele talenten zoals Moses Simon, Wesley en Leon Bailey.

Maar Vreven maakt er het seizoen niet af. "Na een goed gesprek met de coach hebben we beslist om de samenwerking stop te zetten", klinkt het bij de club. "Het seizoen is nog niet afgelopen, maar we moeten aan de korte termijn denken."

Trencin plaatste zich met Vreven wel voor de play-offs om de titel, maar het verloor nu wel al 6 keer op een rij.