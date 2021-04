Refs klaar voor play-offs: minder rekenen op VAR en sneller geel voor protest

In de reguliere competitie is de VAR 137 keer tussengekomen. 16 keer was de beslissing fout. Dat is toch nog 12% van alle interventies. In de play-offs moet dat beter. Bertrand Layec riep daarom al zijn scheidsrechters nog eens samen.

De regels werden nog een keer helder en duidelijk gecommuniceerd. Zo gaan ze bijvoorbeeld nog sneller een gele kaart trekken voor protest. Ook werd er aan de scheidsrechters gevraagd om zelf sneller beslissingen te nemen en niet te vaak te rekenen op de VAR. Die moet alleen tussenkomen bij duidelijk foute beslissingen.



"Het streefdoel blijft 100 procent correcte beslissingen", zei Layec. "Dat is niet makkelijk want interpretatie hoort bij het voetbal en de regels zijn ook verschillend te interpreteren. Maar we streven hier naar uniformiteit over elke fout en over elke spelsituatie."

"De VAR is een goed hulpmiddel, maar ook achter dat scherm zit een mens natuurlijk. Ik wil dat scheidsrechters zelf meer beslissingen nemen. Onbewust rekenden ze te vaak op het vangnet van de VAR. Ze trekken geen rood bijvoorbeeld want de VAR kan ze nog redden. Dat is de verkeerde filosofie. Refs moeten beslissen, dat is goed voor de geloofwaardigheid van scheidsrechters en dan kan de VAR ook wat minder tussenkomen."



Layec vindt wel dat het niveau van de arbitrage in ons land stijgt. Toch hebben we nog altijd geen Belgische ref op de grote toernooien zoals EK's en Wk's. "We zijn enkele jaren geleden vertrokken vanaf 0. Nu ben ik trots dat we op nationaal niveau een professionele groep hebben. Er is stabiliteit. Maar het internationale niveau is nog een stap hoger. Daar raak je niet zomaar, we moeten geduldig zijn."