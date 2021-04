Meesseman pakt haar 6e landstitel in Rusland (zonder te spelen)

Emma Meesseman en haar club wonnen vanavond het 3e duel in de finale tegen Dynamo Kursk met 71-91. Ze hadden daarvoor al de eerste twee duels in eigen huis gewonnen. En zo was de titel een feit.

Meesseman speelde mee in het eerste duel (14 punten, 4 assists en 2 rebounds). In de twee volgende duels bleef de Belgische op de bank. Gemiddeld maakte ze dit seizoen wel 14,3 punten, 4,2 rebounds en 3,1 assists per wedstrijd.

Het is al de 6e keer dat Meesseman zich tot Russisch kampioen kan kronen. Voor de club is het de 15e titel, de 13e op een rij.