Matchwinnaar Marouane Fellaini kopt Shandong Taishan naar 6 op 6

Op de tweede speeldag van de Chinese Super League heeft Marouane Fellaini zich van goudwaarde getoond voor zijn team Shandong Taishan.

Fellaini, die als invaller net voor het uur tussen de lijnen kwam, kopte tegen het Guangzhou FC van Fabio Cannavaro in de slotminuut het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de netten.

Shandong is met 6 op 6 perfect gestart aan het nieuwe seizoen in China. Vorige week won het met 0-2 van Chongqing Lifan, het team van Mousa Dembélé. Fellaini is inmiddels toe aan zijn derde seizoen in de Super League. Hij maakte destijds de overstap van Manchester United.

Shandong Taishan werkt door de coronacrisis zijn eerste 5 competitiewedstrijden af in een bubbel in Guangzhou. Daarna volgt er een pauze van een maand vooraleer de competitie in juni opnieuw hervat wordt.