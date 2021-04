Julian Nagelsmann (33) wordt de nieuwe coach van Bayern München

Omdat Hans-Dieter - Hansi voor de vrienden - Flick had laten weten dat hij na het seizoen opstapt bij Bayern, moest de Duitse topclub op zoek naar een nieuwe coach. Dat is Julian Nagelsmann (33) geworden. Bayern München kaapt hem weg bij nummer 2 RB Leipzig.

"Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Nagelsmann al een indrukwekkend parcours afgelegd. We zijn overtuigd dat we met hem kunnen aanknopen aan de successen van de voorbije jaren", reageert Bayern-topman Herbert Hainer.

Nagelsmann, een man uit de streek, ligt voor de komende 5 seizoenen vast in München. In Leipzig was hij 2 jaar aan de slag. Bayern zou een afkoopsom van 25 miljoen euro betaald hebben aan de grote concurrent.

Op 3 speeldagen van het einde leidt Bayern met een bonus van 7 punten op Leipzig in de Bundesliga. Over anderhalve week kan Bayern zich opnieuw tot landskampioen kronen. Het team speelt dan tegen Mönchengladbach.