Jonathan Borlée past voor World Relays met hamstringblessure

De World Relays staan bekend als het officieuze WK aflossingen. Het had al heel wat voeten in de aarde om Jonathan Sacoor uit de VS te halen, omdat zijn universiteit hem adviseerde niet naar Europa af te reizen.



Vandaag heeft Jonathan Borlée bekendgemaakt dat hij niet naar de World Relays in Polen trekt door een hamstringblessure.



"Sinds 3 weken zit ik met een hardnekkig probleem aan mijn hamstrings en samen met de medische staf hebben we beslist om geen risico's te nemen in de aanloop naar Tokio", schrijft Borlée op Instagram. "Tijd voor ontgoocheling is er niet. Ik blijf doorwerken."

De World Relays vormen een laatste grote test richting de Spelen en bieden de kans op kwalificatie voor het WK in Eugene in 2022. Daarvoor moeten onze landgenoten bij de beste 10 eindigen.

De selectie bestaat nu nog uit Kevin en Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Jonathan Sacoor, want eerder haakte ook Christian Iguacel al geblesseerd af.