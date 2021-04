Eupen ziet zijn Spaanse coach vertrekken: "Tijd voor nieuwe uitdaging"

Beñat San José was twee seizoenen in de Oostkantons aan de slag.

"Onze coach is tot de conclusie gekomen dat de tijd rijp is voor een nieuwe uitdaging", zo klinkt het in de mededeling van Eupen.

Dit seizoen leidde San José Eupen naar de halve finales van de Beker van België (tegen Standard). In de Jupiler Pro League droomde de club stiekem van de top 8, het werd een 12e plaats.



Als mogelijke opvolger wordt in de media ex-speler Luis Garcia naar voren geschoven. De 40-jarige Spanjaard hing twee jaar geleden zijn schoenen aan de haak in Eupen.