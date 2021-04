Dylan Groenewegen: "Ik ben erop voorbereid dat er negatieve reacties kunnen komen"

Groenewegen: "Hoe zal het peloton reageren op mij?"

Verrassend was het nieuws dat Dylan Groenewegen in de Giro-selectie zit van Jumbo-Visma. In augustus vorig jaar bracht Groenewegen zijn sprintcollega Fabio Jakobsen ten val. Jumbo-Visma schorste zijn sprinter voor 9 maanden en die schorsing loopt af op 7 mei. De Giro begint op 8 mei.



"De voorbije weken heb ik goed getraind, mijn niveau is dus echt wel goed", zegt Groenewegen. "Het is enkel de vraag hoe het mentaal zal gaan in een koers. Hoe reageer ik op een peloton? Het gaat er altijd nerveus aan toe. En hoe reageert het peloton op mij? Dat zullen we pas zien in de koers. Ik ga in elk geval vol motivatie naar de Giro."

Sommige mensen zullen goed reageren op mijn terugkeer, sommige mensen zullen er misschien moeite mee hebben dat ik de Giro rijd. Dylan Groenewegen

Groenewegen beseft dat niet iedereen hem met open armen zal ontvangen in de wielerwereld. "Sommige mensen zullen dat goed doen, sommige mensen zullen er misschien moeite mee hebben dat ik de Giro rijd."



Groenewegen heeft begrip voor eventueel negatieve reacties. "Ik accepteer de emoties van iedereen. Erger dan de voorbije maanden kan het niet meer worden."



"Ik heb veel gesproken met een pyscholoog. Ik ben erop voorbereid dat er negatieve reacties kunnen komen."

"Had fijn gesprek met Fabio in zaaltje in Amsterdam"