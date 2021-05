De "cash-clash": de waanzinnige cijfers achter City - PSG, de match van 3 miljard

Ruim 3 miljard uitgaven sinds overnames

Het oliegeld vloeide rijkelijk. Zowel bij Manchester City als PSG sneuvelden alle uitgavenrecords sinds de overnames door miljardairs.

Bij Manchester City kwam in 2008 de schatrijke sjeik Mansour aan de macht. Zijn eerste transfer zette meteen de toon: voor 43 miljoen euro Robinho wegplukken bij Real Madrid. Er zouden nog een pak toptransfers volgen. Zoals Yaya Touré (voor 30 miljoen van Barcelona), Sergio Agüero (voor 40 miljoen van Atletico Madrid), Raheem Sterling (voor 64 miljoen van Liverpool), Leroy Sané (voor 52 miljoen van Schalke 04) en Riyad Mahrez (voor 68 miljoen van Leicester).

De eerste grote naam die Manchester City binnenhaalde: Robinho

De duurste van allemaal: Kevin De Bruyne, die voor 76 miljoen overkwam van Wolfsburg. Het maakt dat er in de 13 jaar onder het Mansour-bewind al meer dan 2 miljard euro aan transfers besteed werd. De heetste zomer in de zakken van de Emiraten was die van 2017. Toen haalden de Citizens onder meer Benjamin Mendy (voor 54 miljoen van AS Monaco), Kyle Walker (voor 49 miljoen van Tottenham) en Bernardo Silva (voor 50 miljoen van AS Monaco) binnen.

Kevin De Bruyne: voorlopig de duurste aanwinst ooit van City

In Parijs duurde het tot 2011 vooraleer de jackpot tilt sloeg. Met de overname van 'Qatar Sports Investments' is niks nog onmogelijk. Eigenaar Nasser Al-Khelaïfi trekt in zijn eerste zomermercato al vlotjes 100 miljoen uit zijn portefeuille - onder meer voor de komst van Javier Pastore (voor 42 miljoen van Palermo). Bij de Qatari is er ook een voorliefde voor grote namen: zo verleidt hij Zlatan Ibrahimovic (voor 21 miljoen van AC Milan), Edinson Cavani (voor 64,5 miljoen van Napoli) en David Beckham (transfervrij) allemaal om naar de lichtstad te komen.

Eén van de vele Parijse aanwinsten die zelf de Eifeltoren even in de schaduw plaatste

Maar dan moesten de transfers die het voetballandschap voorgoed zouden veranderen nog komen. In de zomer van 2017 speelt de transfersaga van de eeuw zich af in Parijs. De Franse landskampioen slaagt erin om voor een astronomische 222 miljoen euro Neymar weg te halen uit Barcelona - met voorsprong een wereldrecord. En een jaar later doet PSG opnieuw alle monden openvallen door supertalent Kylian Mbappé af te snoepen van concurrent AS Monaco. Het prijskaartje: 180 miljoen euro plus bonussen. Slik.

Ruim 400 miljoen in één foto

Transferuitgaven

Meer dan 1 miljard op het veld

Nooit stond er meer kapitaal tussen de witte lijnen. Op basis van de verwachte opstellingen staat er vanavond net geen 1,2 miljard euro aan de aftrap tijdens PSG - Manchester City. Het grootste deel daarvan bij PSG, die goed zijn voor 621,4 miljoen. Ook de verwachte basiself van de Citizens kostte meer dan een half miljard. De confrontaties tussen PSG en City zijn dus de duurste matchen aller tijden.

Ietwat verrassend is het vooral de achterlinie bij City die een groot deel van de investering in beslag nam. Eén doelman plus 4 verdedigers... Dat is dan 281,3 miljoen, alsjeblieft. Opvallend: voor één speler hoefde City helemaal niks te betalen. Jeugdproduct Phil Foden is een rariteit in de kern van de toekomstige kampioen van de Premier League.

De verwachte elf van PSG kostte dan weer 621,4 miljoen euro. Daar ligt het zwaartepunt wel in de voorlinie. Met de recordtransfer van Neymar (222 miljoen van Barcelona) en topaankoop van Kylian Mbappé (voor 180 miljoen van AS Monaco) als absolute uitschieters. Bij de Parijzenaars twee 'koopjes': jeugdproduct Kimpembe kostte niks, terwijl Florenzi gehuurd wordt van AS Roma.

De 2 duurste spelerskernen tegenover elkaar

In de Super League van geld uitgeven zijn ze de nummers 1 en 2. Geen clubs die meer uitgaven om hun huidige kern samen te stellen dan Manchester City en PSG. In de kleedkamer van The Sky Blues zit bijna één miljard aan kapitaal. Naast bovenstaande basiself zijn er ook nog Gabriel Jesus (40 miljoen), Sergio Agüero (32 miljoen) en Aymeric Laporte (65 miljoen). PSG is een verdienstelijke nummer twee met 772,4 miljoen euro. Onder meer Mauro Icardi (50 miljoen) is daar een dure bankzitter. Naast de twee olieclubs zijn Manchester United (759,7 miljoen), FC Barcelona (613,9 miljoen) en Liverpool (571,1 miljoen) de clubs die het felst de buidel opentrokken om hun kern samen te stellen.

Club Kost spelerskern 1. Manchester City 931,3 miljoen euro 2. PSG

772,4 miljoen euro

3. Manchester United 759,7 miljoen euro 4. FC Barcelona 613,9 miljoen euro 5. Liverpool 571,1 miljoen euro 6. Chelsea 568,8 miljoen euro 7. Juventus 549,2 miljoen euro 8. Real Madrid 535,5 miljoen euro 9. Tottenham 437,2 miljoen euro 10. Atlético Madrid 410,2 miljoen euro

... maar wat leverde het al op?

Met geld koop je veel, maar vooralsnog geen Champions League-trofee. Zowel Manchester City als PSG jagen immers nog steeds naar de heilige graal van het clubvoetbal. Landstitels en nationale bekers verzamelden ze wel al bij de vleet.

Alleen wil het in de Champions League maar niet lukken. Bij Manchester City duurde het tot 2014 vooraleer de Citizens voorbij de groepsfase van het kampioenenbal geraakten. De twee daaropvolgende jaren was Barcelona te sterk in de 8e finales. In 2016 kwam City het verst: toen sneuvelde het pas in de halve finales na een thriller tegen Real Madrid. De voorbije drie jaren was de kwarfinale telkens het eindstation. De laatste editie nog verrassend tegen Lyon.

Agüero treurt na het verlies in de halve finales tegen Real in 2016

Dichter dan vorig jaar kwam PSG nog niet. Een doelpunt van Kingsley Coman doorprikte toen de Champions League-droom van de Parijzenaars. Het trauma bij Al-Khelaïfi duurt dus nog even voort. Voorheen geraakte PSG nooit voorbij de kwartfinales. Tussen 2017 en 2019 kwam het zelfs nooit verder dan de laatste 16. Vraag is nu: wordt dit dan het seizoen van Manchester City of PSG? Aan de investeringen zal het, zoals u merkte, alvast niet liggen.

Neymar na de verloren finale tegen Bayern in 2020

Eindstation in de Champions League