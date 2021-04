Alfa Romeo stelt met Ilott tweede reservepiloot aan: "Kan niet wachten"

Met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi is Alfa Romeo niet geweldig van start gegaan dit F1-seizoen. Het team wist in de eerste 2 races nog geen punten te scoren. De Brit Callum Ilott komt nu het team versterken.

Hij gaat aan de zijde van de Pool Robert Kubica aan de slag als tweede reserverijder bij Alfa Romeo. Dat maakte het team vandaag bekend.

Tijdens de vrije oefenritten voor de GP van Portugal mag Ilott vrijdag al voor de eerste keer in actie komen. De 22-jarige Ilott komt uit de opleiding van Ferrari en werd vorig jaar nog tweede in de Formule 2. Hij greep in aanloop naar dit seizoen net naast een zitje bij Haas, dat de voorkeur gaf aan Nikita Mazepin en Mick Schumacher.

"Ik ben erg blij om dit seizoen bij het team te komen en ik wil Alfa Romeo Racing en de Ferrari Driver Academy bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld", zegt Ilott op de website van Alfa Romeo.

"De 2 sessies die ik de voorbije 2 jaar met het team heb gehad, waren buitengewoon nuttig om me te laten wennen aan de manier waarop een Formule 1-team werkt. Ik kan niet wachten om in de auto te zitten en het team te helpen. "