"Jutta klopt hard op deur van olympische selectie, Luka kan zich plaatsen voor Parijs 2024"

Vorige week vond in Bazel de eerste internationale turncompetitie sinds corona plaats. Zonder Nina Derwael, licht geblesseerd, maar België leerde wel de jonge Jutta Verkest (15) en Luka Van den Keybus kennen met respectievelijk een 10e en 15e plaats in de allroundfinale. Cocommentator Dirk Van Esser maakt samen met ons de stand van zaken op van het turnen algemeen en voor België in het bijzonder.

Vooreerst viel Van Esser, voormalig directeur van de GymFed, op dat dit voor veel atleten de eerste grote competitie sinds lang was. “Dat was duidelijk zichtbaar: er zijn veel fouten gemaakt en veel onverwachte fouten. Van atleten uit alle landen, behalve de Russen dan. Maar er werd meer geflaterd dan normaal. Er is duidelijk geen competitieritme.” “Ik vond ook dat de sfeer in de zaal bijzonder was. Men had die helemaal donker gemaakt om te maskeren dat er geen publiek zat. En dan richtte men spots op de toestellen, maar die waren vaak hinderlijk voor de atleten. Dus dat kan ook een rol gespeeld hebben. Maar de Russen hadden er wel duidelijk minder last van.” Toch maakt Van Esser zich geen zorgen voor Tokio 2020 komende zomer: “Het komt wel goed met dat algemene niveau. Er zijn nog drie maanden, waarin er weer behoorlijk wat grote competities zijn. Terwijl dit het eerste EK sinds lang was. Voor het EK eind vorig jaar in Turkije hadden heel veel landen afgezegd, ook België.”

"Van EK-gangers heeft Derwael geen concurrentie"

In Tokio is Nina Derwael een medaillekandidate. Als wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers had ze zichzelf graag getest in Bazel, maar een lichte voetblessure stak daar een stokje voor. De Russin Angelina Melnikova won goud aan de brug. Ze haalde 14,500 punten, beduidend minder dan de 15,233 van Derwael op het WK in 2019. Van Esser weet dat Derwael Melnikova niet hoeft te vrezen op de Spelen. “De moeilijkheid of D-score bij Melnikova was 6.2, de hoogste moeilijkheid van heel het EK. Nina werd wereldkampioene met 6.5 qua moeilijkheid. Zij turnt nu een oefening van 6.7 en ze kan zelfs 6.9 halen. Daar wordt dus het grote gat gemaakt.” “Als je enkel de moeilijkheid die geturnd is op het EK bekijkt, dan heeft Nina geen enkele concurrentie. Toch niet van de Europeanen die aanwezig waren. De Engelse Rebecca Downie, vicewereldkampioene, was wel afwezig." "Haar andere concurrenten komen uit Azië en Amerika. De Amerikaanse Sunisa Lee bijvoorbeeld is wellicht een van de weinigen die Nina qua moeilijkheid kan benaderen.”



De gouden oefening van Melnikova aan de brug:

"Door "de zaak" was de ploeg veel minder goed voorbereid dan normaal"

Komen we bij de sportieve resultaten van de Belgen in Bazel. België haalde twee finales, telkens allround. De 15-jarige Jutta Verkest eindigde 10e bij de vrouwen, de 24-jarige Luka Van den Keybus 15e bij de mannen. Goed gedaan? Van Esser begint met de vrouwen. “Toen ik de kwalificaties zag, zag ik voor het eerst sinds Heuls en Kieffer trainers zijn, heel veel fouten tijdens een belangrijke competitie. De meisjes waren niet klaar, niet geconcentreerd en stonden niet scherp.” “Dat heeft zeker te maken met “de zaak” en het rapport van de expertencommissie (kort voor de afreis naar het EK, red). De trainers zijn acht maanden met andere dingen bezig geweest dan met training geven.” “Ik heb ze daar ook ontmoet en heb ze kort gesproken. Ze spraken niet over de voorbije competitie, maar kunnen nog altijd niet vatten wat er hen is overkomen. Ze hebben wel excuses aangeboden, maar ik denk dat dat onder druk was. Dit heeft zijn sporen nagelaten, zeker bij de oudere turnsters: de ploeg was veel minder goed voorbereid dan normaal.” “Dan zie je wel dat Jutta het beste resultaat haalt in de kwalificaties, ondanks het feit dat ze heel nerveus was. Zij haalt via een gelukje (als 3e reserve) de finale. En in die finale kon je zien dat zij wel iets speciaals heeft: een heel natuurlijke uitstraling en heel veel aantrekkingskracht. Ze valt echt op.”

“En dan heeft ze fantastisch goed geturnd: als 15-jarige tiende worden is een enorme prestatie. Ik denk dat niemand dat verwacht had, maar op die leeftijd kan dat heel snel gaan." "Zij klopt nu natuurlijk hard op de deur voor de olympische selectie met dit resultaat. Er zijn maar 4 plekken, maar zij is in elk geval een van de figuren van wie ik zeg: hier zit toekomst in. Al is de weg nog lang.”

"Van den Keybus kan zich plaatsen voor de Spelen in Parijs"

Tot slot belicht Van Esser de Belgische mannen en Van den Keybus in het bijzonder. “Hij is 24 jaar. Je wordt topturner bij de mannen op 19-20 jaar of niet meer. Dit is dus wat te laat, toch zeker om nog medailles te halen.” Van den Keybus turnde 5 toestellen goed, maar maakte een fout op het laatste toestel (paard met bogen), waardoor hij uit de top 10 viel. “Dat is waar we altijd een gebrek aan hadden bij het mannenturnen: als ze op een competitie kwamen, zag je dat ze niet optimaal voorbereid waren en dat ze hun oefening niet meester waren.” “Er kwam altijd een fout, een ontgoocheling. Of als het foutloos was, dan waren de oefeningen veel te gemakkelijk.” “Het lichtpunt nu vind ik dat Luka toont dat hij vijf toestellen onder de knie heeft. Paard met bogen kan hij bijwerken. De brug is heel goed, maar de ringen zijn zijn zwakke punt omdat hij kracht tekortkomt. Maar hij kan nog opschuiven: tiende worden op een EK of zich plaatsen voor de Spelen in Parijs, dat kan zeker.”

“Hij is wel niet de meest talentvolle turner. Er lopen jongens rond met veel meer talent. Noah Kuavita is er één van. Maar hij presteert veel minder. Hij kan fantastische dingen, maar hij moet nu leren om die dingen zo te trainen, voor te bereiden en uit te kiezen dat hij oefeningen doet die hij zonder fouten kan brengen.” “Dat is wereldtop. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Russische allroundkampioen Nagornyj. Dat is het niveau waar we naartoe moeten en dat wil zeggen: minder spektakel brengen en geen deelnames aan “Belgium’s Got Talent”, want dat hoort niet thuis in topsport, maar heel geconcentreerd aan een carrière werken. Maar ik zie wel vooruitgang en er is talent.”