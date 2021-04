"Geen winstpremies meer bij Rijsel sinds februari, maar nog 4x winnen en het is kampioen"

Het vierde wiel aan de wagen in de Franse top is Lyon. Zondag stond Rijsel daar nog 2-0 in het krijt, maar het draaide de rollen nog om. Lyon lijkt met 67 slagen zo definitief uitgeteld. Rijsel ligt nog steeds in polepositie.

Ex-Gent-spits Jonathan David maakte zondag 1 goal, de Turk Burak Yilmaz, die onlangs ook al 3 keer scoorde tegen Nederland, 2. "Die is echt wel on fire", vertelt Joos over de nieuwkomer dit seizoen met 12 goals in 24 duels. David had een lange inloopperiode nodig, maar zit nu ook aan 11 in 33.

"Er zijn nog 4 wedstrijden, te beginnen met Rijsel-Nice op 1 mei. Rijsel-cocch Galtier gaat wellicht naar Nice, dus dat is al speciaal."

"Daarna volgt Lens-Rijsel, dat is een enorme derby in het noorden van Frankrijk. Rijsel-Saint-Etienne is nummer 3, Galtier is 8 jaar coach geweest van Saint-Etienne. En de laatste match is Angers-Rijsel. Het is superspannend."

De titel zou wat betekenen voor coach Christophe Galtier. "Dat is een speciale. Door het bestuur van Rijsel zijn er al sinds februari geen winstpremies meer uitgekeerd. Die zouden komen in mei. Dat is geen ideale situatie in de laatste rechte lijn. Maar Galtier kan een groep als 1 man achter zich krijgen."

"Ik hoop - net als elke rechtgeaarde voetballiefhebber - dat Rijsel het haalt, tegen het grote PSG."