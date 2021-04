"De minister die fiscale voordelen van voetballers oplost, zal punten scoren"

Na het voetbalschandaal in 2018 rolden politici haast over elkaar om te verkondigen dat ze maatregelen wilden nemen. Zo zouden de fiscale voordelen voor voetballers snel aangepakt worden (zie "Lees ook").

Maar 3 jaar later is er nog niets veranderd. Vorige week was er een discussie in het federale parlement en verklaarde ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem "dat er nood is aan een diepgaande hervorming".

Voor arbeidseconoom Stijn Baert, die van de fiscale voordelen voor voetballers een stokpaardje heeft gemaakt, is een parlementaire discussie geen bewijs van vooruitgang.

"Het is me de laatste tijd opgevallen dat zowel in de voetbalwerled als in de politieke wereld heel weinig wordt gereageerd. Minister Van Peteghem reageerde vorige week wel in Villa Politica en in het parlement, maar in debatprogramma's zag je de politici niet."

"Niemand uit de politiek of de voetbalwereld wou onlangs met mij in debat gaan in De Zevende Dag. Ik vermoed dat de argumenten een beetje op zijn, maar niets zeggen is volgens mij een zwaktebod."

"Volgens mij is het momentum een beetje gepasseerd. Toen er nog geen federale regering was, had je vele parlementsleden die zich wilden profileren."

"Anderzijds denk ik dat de voetbalwereld heeft gewacht tot er een regering was omdat ze dan rechtstreeks met een kabinet kunnen onderhandelen, wat meer achter de schermen verloopt (dan in een publiek debat met losse parlementsleden)."