Zet eigenaar Tan de toekomst van Kortrijk op het spel? "Hij blokt alles af"

Joseph Allijns is al een paar jaar geen voorzitter meer van KV Kortrijk, na bijna 20 jaar de touwtjes in handen gehad te hebben. Toch bloedt zijn hart rood en wit als hij het gevoel krijgt dat zijn geliefde club in de problemen dreigt te komen.

"Als we de toekomst van Kortrijk willen waarborgen, is een nieuw stadion echt wel noodzakelijk", zegt Allijns aan Sporza. "De heer Tan heeft jaren onderhandeld met de stad Kortrijk, over een participatie in een nieuw stadion. Finaal heeft hij afgehaakt."

"Dat zou geen probleem zijn, ware het niet dat Tan er ook op tegen is dat er andere investeerders gezocht worden om een stadion te bouwen. Hij wil immers geen forse huur betalen aan derden."

"De stad Kortrijk wil de zaak faciliteren, maar wordt hier voor schut gezet door de eigenaar, die alles afblokt."

"Ik heb de eigenaar jaren verdedigd, omdat ik geloofde dat hij zou investeren in de club, wat uiteindelijk nooit gebeurd is. Of toch peanuts in vergelijking met andere buitenlandse investeerders in België."

"Kortrijk heeft altijd overleefd dankzij zijn transferbeleid, maar ons geluk zal ooit keren en dan komen we in moeilijkheden. We staan dan ook op een kruispunt: ofwel komt er een nieuwe stadion ofwel gaan we moeilijke jaren tegemoet."