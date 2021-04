Wielermanager: Van Aert was de grote puntenpakker, Pidcock beste prijs-kwaliteit

Nu het wielervoorjaar jammer genoeg achter ons ligt, kunnen we alleen nog maar terugkijken en analyseren. Vele wielermanagers zullen zich het hoofd breken over die ene foutieve keuze of tactische blunder. Anderen zullen ongetwijfeld glunderen tussen de vrienden van hun minicompetitie. Goed gescoord of niet, deze statistieken zijn waarschijnlijk wel zinvol voor de editie van volgend jaar.