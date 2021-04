UEFA opent onderzoek naar illegale aandelen van Zlatan in goksite

Het was het Zweedse dagblad Aftonbladet dat een tijdje geleden al onthulde dat Zlatan Ibrahimovic via zijn bedrijfje Unknown AB nog altijd aandeelhouder is van de op Malta gevestigde gokwebsite Bethard.

Volgens de regelgeving van de UEFA en FIFA mogen spelers die aandeelhouder zijn van een gokbedrijf niet deelnemen aan hun competitie (zoals een EK, WK of de Champions League). UEFA is daarom een onderzoek gestart naar de praktijken van Ibrahimovic.

"De UEFA heeft een Ethisch en Disciplinair Inspecteur aangesteld om een onderzoek te voeren naar een mogelijke overtreding van de disciplinaire regels van de heer Zlatan Ibrahimovic", luidt het in een korte mededeling van de Europese voetbalbond.

Terwijl het UEFA-reglement vaag blijft over mogelijke sancties zijn ze bij grotere broer FIFA concreter en mogelijk ook strenger: Zlatan kan tot 3 jaar uitgesloten worden van alle voetbalactiviteiten en een boete krijgen van maximaal 100.000 euro.