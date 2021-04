Thibaut Courtois: "Eden Hazard toonde die vonk van vroeger"

Een klein kwartier voor het einde van de match tegen Betis gooide Zinédine Zidane Eden Hazard in de strijd. Het mocht niet baten voor Real, want onze landgenoot kon hij bij zijn zoveelste comeback ook niet forceren: 0-0.

Thibaut Courtois is alvast wel heel blij dat Hazard terug is. "Eden ziet er echt weer goed uit en het is een grote boost om hem terug in de ploeg te hebben voor het slot van het seizoen. Hij toonde meteen die vonk van vroeger, hij staat echt scherp."

Courtois vond dat Hazard zelfs iets egoïstischer had mogen zijn. "Jammer dat hij bij die ene kans niet zelf probeerde te scoren. Maar hij vond wellicht dat Vincius in een betere positie stond. Hij heeft nochtans een goed schot en had echt de ruimte om af te drukken."

Courtois zelf hield weer de 0 en trok de goede lijn van de afgelopen matchen door. "Ik voel me goed en speel met vertrouwen en dan zit het ook allemaal mee. Ik hoop dat ik dit niveau kan vasthouden en ik nog meer de 0 kan houden."