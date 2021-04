Ruwe beelden: geen volk bij aankomst Genk-bus, spelers zingen en vieren met beker op dak van de bus

Geen rijen fans aan de Luminus Arena, toen de bus met de spelers daar in het holst van de nacht arriveerde. Want er was natuurlijk de avondklok vanaf middernacht. Genk-directeur Erik Gerits antwoordde negatief op de vraag of hij klaar was voor een feest. De club respecteerde de coronamaatregelen.

Onder politiebegeleiding werd de spelersbus, bekleed met foto's van duizenden fans, naar de ingang van de Luminus Arena geloodst. Daar was er een klein vuurwerkje.

Vanuit de bus klonk muziek en gezang, de spelers beklommen het dak. De liederen "We are the Champions" en "Leef" werden luid meegekeeld. Toen Genk-coach John van den Brom - vanaf de grond - vroeg: "Where is the cup?", kreeg aanvoerder Bryan Heynen die in zijn handen en showde hem aan de weinige omstaanders - wat stewards en directie.