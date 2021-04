Rus Nepomnjasjtsji mag tegen Carlsen strijden om wereldtitel schaken

Meer dan een jaar hadden de schakers moeten wachten om het Kandidatentoernooi af te werken. Door corona moest dit immers vroegtijdig afgebroken worden. Jan Nepomnasjtsji stond halverwege al (gedeeld) aan de leiding, maar hij kreeg sinds de herneming stevig weerwerk van de Nederlander Anish Giri.

Giri moest in de voorlaatste van de 14 ronden (alle 8 deelnemers spelen 2 keer tegen elkaar: 1 keer met wit en 1 keer met zwart) zijn nederlaag erkennen tegen Grisjtsjoek, waardoor het gelijkspel van Nepomnasjtsji tegen de Fransman Vachier-Lagrave (MVL voor de vrienden) volstond voor de eindzege van het Kandidatentoernooi.

De 30-jarige Nepomnasjtsji krijgt zo voor het eerst in zijn carrière de kans om Magnus Carlsen te onttronen. De Noor is al sinds 2013 de onafgebroken kampioen. In 2002 slaagde Nepomnasjtsji er wel al eens in om Carlsen de wereldtitel te ontfutselen... op het WK voor -12-jarigen.

Nepomnasjtsji en Carlsen hebben nu iets meer dan een halfjaar om zich voor te bereiden op hun duel in Dubai (24/11 tot 16/12). De winnaar mag zich niet alleen wereldkampioen noemen, maar strijkt ook 1,2 miljoen dollar op. Voor de verliezer is er ook nog een aardige 800.000 euro weggelegd.