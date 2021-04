Premier League komt met eigen Hall of Fame: Henry en Shearer zijn eerste leden

De Engelse Premier League blaast volgend jaar 30 kaarsjes uit. Om dat te vieren komt het nu al met een Premier League Hall of Fame. De eerste leden zijn niet van de minsten. Thierry Henry en Alan Shearer kregen vandaag te horen dat ze een plekje hebben in de Hall of Fame.

Shearer is met 260 treffers de topscorer aller tijden van de Premier League. De spits werd in 1995 met Blackburn Rovers kampioen en speelde ook jaren voor Newcastle United. Shearer is de enige speler die voor 2 clubs meer dan 100 doelpunten maakte in de Premier League. Hij werd ook 3 keer topschutter.





De andere spits die zich mag opmaken voor een plekje in de Hall of Fame is Thierry Henry. De Fransman speelde tussen 1999 en 2007 in de Premier League voor Arsenal. Hij keerde in 2012 nog even terug bij de Gunners en maakte in totaal 175 competitietreffers. Hij kroonde zich 4 keer tot topschutter.

Henry werd met Arsenal kampioen in 2002. De voormalige assistent-coach van de Rode Duivels maakte ook deel uit van 'The Invincibles' die ongeslagen de titel pakten in 2004.

Shearer en Henry krijgen binnenkort in de Hall of Fame gezelschap van 6 andere oud-spelers. De 23 kandidaten worden deze avond gepresenteerd. Daarna is het aan het publiek en een panel van experts. Zij bepalen welke 6 worden gekozen. De fans kunnen tot en met 2 mei hun stem uitbrengen.