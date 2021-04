Peter Vandenbempt looft Genk: "Ze zijn absolute top: op het veld, maar ook financieel"

In zijn wekelijks voetbalpraatje heeft Peter Vandenbempt het uitsluitend over de bekerfinale tussen Standard en Genk. "Genk heeft verdiend gewonnen", besluit de man die gisteren radiocommentaar gaf bij de match.

"Als er veel ruimte is, kan Genk geweldig goed voetballen"

Over de 2-1-zege van Genk kan geen discussie bestaan. Genk is de terechte winnaar. Het was best wel een goeie bekerfinale, zeker in de tweede helft. In die eerste periode zat alles goed vast. De 2 ploegen hadden mekaars sterke punten geneutraliseerd. Standard was wilskrachtig, gretig, op zijn hoede voor die uitstekende aanvallers. Die kwamen er toch niet echt door: Ito, Bongonda, Onuachu. En aan de overkant eigenlijk min of meer wel hetzelfde, want Genk was nu ook niet vrank en vrij gaan aanvallen. Amallah werd goed in de tang gehouden en Klauss stond voorin een beetje op een eiland. De 2 spitsen die in de picture zaten, kwamen zo weinig in het stuk voor. Er was ook wel veel balverlies. Dus het was meer inzet dan goed voetbal. In de tweede helft breekt het open met een jeugdzonde van Siquet. Dan heb je goed voetbal. En als er dan veel ruimte is, die Genk gaandeweg kreeg, dan kunnen ze natuurlijk geweldig voetballen met al die snelheid. Bongonda, Ito, Thorstvedt... Ze hebben het klassevol afgemaakt. Dus nee, geen discussie. De beste ploeg heeft gewonnen. Dat heeft Standard ook toegegeven, Mbaye Leye bijvoorbeeld. En als je in een sportwedstrijd verliest van een betere ploeg, dan moet je dat aanvaarden.



"Genk is absolute top: op het veld, maar ook financieel"

Racing Genk pakte een 5e beker en telt ook 4 landstitels. Het is dus absolute top. Ook daarover kan geen discussie bestaan met die prijzenkast. Sinds 1998 zijn ze echt boven water gekomen als een club die mee kwam doen voor de prijzen. Tussendoor mogen we niet vergeten dat ze ook een heel leger aan jonge talenten zelf hebben opgeleid of zelf heel jong ontdekt en opgeleid: zoals Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne, dat zijn toch wereldtoppers en voor veel geld doorverkocht. Waardoor Genk ook financieel samen met Club Brugge tot de allerbeste leerlingen van de klas behoort: stevige oorlogskas, er zijn geen schulden bij Genk, er is ook geen wilde weldoener nodig uit het binnen- of buitenland. Overigens is het wel opmerkelijk dat Racing Genk nog altijd een vzw is, wat wel een probleempje zou kunnen zijn. Met bijvoorbeeld een recordwinst van 30 miljoen vorig jaar, de fiscus zit daar wel achteraan en dat kan een paar tientallen miljoenen kosten bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk nog een lange discussie. Want dik 30 miljoen euro verdiend, maar als vzw wil Genk geen vennootschapsbelasting betalen.

Genk moet dit koesteren. Ze zijn af en toe gefrustreerd omdat ze niet de landelijke erkenning krijgen, maar dat is de realiteit en de historie. En doet niets af aan de verdienste van Genk. Peter Vandenbempt

Voorts schijnt de zon natuurlijk volop in Limburg, want de leegloop na dat kampioenenjaar 2018 was toch groot: Samatta, Trossard, Pozuelo, Berge... Het was alweer bouwen. Een pluim voor technisch directeur Dimitri de Condé met zijn team, die hebben dat toch weer uitstekend gedaan. Er staat opnieuw een sterk, jong, beloftevol elftal. Er zijn weer een paar jongens die veel geld gaan kunnen opbrengen, denk ik. Hopelijk nog niet deze zomer, zoals Paul Onuachu. Ondanks een heel moeilijk seizoen - ze hebben toch drie trainers versleten - is het weer een een succesperiode geweest. En het kan nog mooier worden: ze kunnen nog tweede worden. Dus dat moeten ze koesteren. Ik weet wel, af en toe zijn ze gefrustreerd in Limburg, omdat ze niet de landelijke nationale erkenning krijgen die Anderlecht, Club Brugge of Standard wel krijgen. Maar dat is de realiteit. Dat is de historie. Ik zou zeggen: dat zijn de enige drie clubs met echt een nationale uitstraling en bekendheid. Maar dat doet niets af aan de verdienste van Genk.

"Verzachtende omstandigheden bij Standard, Leye heeft toch Europees ticket nodig"

Ook Standard had een moeilijk jaar en de beker was toch de kans om daar nog iets van te maken. Ook daar hebben ze van trainer moeten wisselen, daar komt in Luik dan toch nog eens financiële onzekerheid bovenop. En zoals het een paar keer gebeurd is bij de vorige bekersuccessen de voorbije jaren, was dat ideaal om dit seizoen te redden. En daar hadden ze nu ook wel een beetje op gehoopt, natuurlijk. Af en toe is het ook een boost geweest om het dan in de play-offs goed te doen. Maar het is toch een vermaledijd seizoen geweest. Het heeft een jonge ploeg, dat is zeker waar. Maar je mag niet vergeten dat er fors geïnvesteerd is ook om weer echt te kunnen meedraaien. Bovendien hebben ze een nieuwe trainer gehaald als opvolger van Michel Preud'homme. Het leek er ook op dat Mbaye Leye die ploeg de laatste paar weken weer goed op de rails had gekregen: met die overwinningen haalden ze op het nippertje Play-off 2. Maar goed, het is anders gelopen. Standard was niet op z'n best in de finale. Er waren een paar verzachtende omstandigheden, zoals de jeugdigheid. Maar het is nu wel belangrijk wat er nog gebeurt in Play-off 2. Voor Standard: kunnen ze dat Europees ticket nog pakken? Maar ook voor Leye: na een sterke start zat hij lang zonder overwinning. Om zijn contract verlengd te zien hoort bij een goed einde, denk ik, wel een Europees ticket bij.

"Kanttekening bij Europees voetbal voor top 4"

Overigens waren ze gisteren ook blij bij Anderlecht en Antwerp. Omdat zij door de winst van Racing Genk nu meteen ook verzekerd zijn van een Europees ticket voor volgend seizoen. Dus de 4 ploegen van Play-off I, met uiteraard Club Brugge, maar ook Antwerp en Anderlecht, mogen sowieso Europa in. Ze gaan nu zelf nog uitmaken welk voorrondeticket dat dan eventueel is in de Champions, Europa of Conference League. Bovendien moet de winnaar van Play-off 2 nog een barragewedstrijd spelen tegen de vierde van Play-off 1, maar omdat die vier dus zeker zijn valt die barragewedstrijd ook weg. Dus degene die Play-off 2 wint, mag straks ook Europa in. Al maak ik daar wel deze kanttekening bij: er wordt Europees voetbal behaald, wordt dan gezegd. Bijvoorbeeld Anderlecht, nadat het zo ongeveer een halve eeuw elk jaar Europees voetbal gespeeld had, heeft dat toch twee jaar niet gekund. Het is er nu weer bij. Maar dat zeg ik toch nog een beetje onder voorbehoud. Want als je in de derde voorronde van de Conference League moet aantreden, dan kan je dat toch nog niet echt Europees voetbal noemen. Dus pas als je echt in de groepsfase mag Europees voetballen tot december ben je daarbij, vind ik.