Nafi Thiam doet geen zevenkamp meer voor de Spelen: "Werken aan techniek"

De voorbije 3 weken vertoefde Nafi Thiam op stage in Belek, in Turkije. Eerder had ze aangekondigd dat ze nog een zevenkamp wilde afwerken voor de Spelen, maar daar komt ze nu op terug.



"Ik kijk nu echt uit naar het outdoorseizoen", zegt de 26-jarige Thiam, die begin maart nog Europees indoorkampioene werd op de vijfkamp.



"Voor de Spelen in Tokio zal ik geen volledige zevenkamp meer afwerken. Daardoor zal ik meer tijd en, nog belangrijker, meer energie hebben om mijn techniek te verbeteren in de individuele onderdelen."

Dat betekent dus dat de olympische kampioene uit Rio dit jaar past voor de hoog aangeschreven zevenkamp in Götzis (29-30 mei).

Welke wedstrijden staan dan wel op Thiams programma in de aanloop naar Tokio? "Dat is nog niet helemaal beslist", klinkt het.

Als Thiam begin augustus haar olympische titel verdedigt op de zevenkamp, zal dat haar eerste zevenkamp in 22 maanden zijn. De laatste keer dat ze die meerkamp afwerkte, was op het WK in Doha in oktober 2019.