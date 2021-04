Is Vollering de volgende Nederlandse wielerparel? "Halen opgelucht adem, maar..."

Terwijl we stilaan afscheid nemen van een generatie Nederlandse wielertoppers bij de vrouwen is er in Luik-Bastenaken-Luik met de 24-jarige Demi Vollering een nieuwe bloem aan de rijke Nederlandse wielerboom ontsproten. Toch waarschuwt landgenote Roxane Knetemann voor een hoerastemming.

De zege van Demi Vollering in Luik-Bastenaken-Luik kwam niet als een grote verrassing. "Elke wielerkenner zag dit aankomen", zegt Roxane Knetemann, de dochter van ex-prof Gerrie die zelf ook een mooie carrière uitbouwde en tegenwoordig commentaar geeft voor de NOS. "We reden in dezelfde ploeg toen zij debuteerde en ik mijn laatste jaar reed. Toen al getuigde ze van veel ambitie en lef door te stellen dat ze in koersen als de Amstel en Luik wou meedoen voor de zege." De zege viel dan niet uit de lucht, toch bleef Vollering lange tijd onder de radar in de wielerwereld. "Ze heeft lang geschaatst en het is niet uitzonderlijk dat schaatsclubs in de zomer gaan fietsen. Je hebt voor allebei sterke benen nodig, dus de switch wordt wel vaker gemaakt. Maar niet elke goeie schaatser is per se een goeie wielrenner."

"Er staan echt geen tig opvolgers klaar"

Vollering rekende in Luik af met de 38-jarige Van Vleuten en werd geholpen door haar afscheidnemende ploeggenote Van der Breggen. Met ook nog Vos (33) plaatste Nederland zo 4 rensters in de top 6. "Van der Breggen stopt er straks mee, net als Van den Broek-Blaak (de winnares van de Strade), en ook Van Vleuten en Vos zullen toch niet al te lang meer meedraaien", zegt Knetemann. "Met nu Vollering die naar boven komt drijven, halen we toch wat rustiger adem, maar ik vraag me wel af: wat zit er nog omheen? Wiebes heeft superveel talent, maar heeft nu wel een moeilijk jaar. Misschien wordt het toch best eenzaam voor Vollering straks?" Knetemann wil de Nederlandse dominantie nog niet meteen begraven, maar ze is wel op haar hoede. "Als ik naar de toekomst kijk, dan vind ik de breedte in Italië een stuk beter dan in Nederland. Het is echt niet zo dat er tig rensters in de rij staan om straks al onze toppers op te volgen."

"Sporters in Nederland worden niet te snel opgehemeld"