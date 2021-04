Geen zwart gat na het wielervoorjaar: naar al dit lekkers kan je uitkijken

27/04 - 02/05: Ronde van Romandië (Zwi)

Veel tijd om te recupereren na de voorjaarsklassiekers zit er niet in, want vandaag is de Ronde van Romandië al gestart. Vroeger was die Zwitserse rittenkoers de aanloop richting de Giro, maar dat is dit jaar niet het geval.

Geen Egan Bernal, Simon Yates of Remco Evenepoel, maar wel Geraint Thomas, Steven Kruijswijk en Miguel Angel Lopez. Philippe Gilbert is na een mislukt voorjaar ook van de partij in Romandië.