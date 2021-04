Discuswerper Philip Milanov na 2 moeilijke jaren: "Wil OS-limiet zeker halen"

"In 2018 liep ik een stressfractuur op. Die blessure genas wel, maar heeft er wel voor gezorgd dat de ligamenten in mijn voet niet meer in orde waren."

Kent u Philip Milanov nog? De 29-jarige discuswerper behaalde in 2015 nog zilver op het WK in Peking, maar sukkelde de afgelopen jaren van de ene blessure in de andere. Een lijdensweg waar nu stilletjes aan een einde aan komt. "Het waren 2 moeilijke jaren", zegt Milanov.

"Ik doe nu stage bij een online bedrijf waar ik skeletten teken om daarna te animeren. Het is een leuke ervaring, en iets anders dan sport. Ik moet geen zware dingen optillen, het is gewoon thuis op de computer. Grafisch en creatief werken, dat vind ik leuk. Ik neem het mee voor na mijn carrière."

"Technisch is het goed, maar het gevoel moet nog beter"

De micromeeting in Oordegem was voor veel atleten belangrijk. Ook voor Milanov, die met 63,81m een degelijk resultaat neerzette. "Het is lang geleden dat we nog eens een wedstrijd hebben kunnen doen. Die eerste worp was een nulworp, maar daar kwam wel een gevoel van opluchting bij kijken. Het is er eindelijk uit, die eerste worp."

"Technisch is het goed. Maar op een wedstrijd is het gevoel toch nog wat anders. Je moet een beetje de afstand van die ring voelen. Dat heb ik niet echt gedaan. Ik voelde hem niet goed. In de opwarming was het beter. Hopelijk komt het er dit seizoen uit."



De 10-voudige Belgische kampioen plaatste zich nog niet voor de Olympische Spelen in Tokio, maar vrezen doet hij niet. "Ik heb, in tegenstelling tot de rest, niet veel wedstrijden kunnen doen. Op de ranking ben ik daarom wat teruggevallen."

"Maar naarmate ik wedstrijden doe dit seizoen, moet die kwalificatie geen probleem zijn. Die limiet (66 meter, red) wil ik sowieso halen. Fysiek ben ik beter dan anders. Dus dat moet er zeker nog wel uitkomen. Ik mik op de finale in Tokio, daarna zien we wel."