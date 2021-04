De Chelsea-jaren van Thibaut Courtois door de ogen van papa Thierry: “Die eerste match was de mooiste”

'Worth the wait', het wachten waard. Ruim 3 jaar duurt het vooraleer de Chelsea-supporters Thibaut Courtois in een shirt van hun club zien. Na zijn overstap in 2011 laten de Blues de getalenteerde doelman eerst rijpen onder de Madrileense zon bij Atlético. Met onverhoopt succes: de titel in La Liga, een Spaanse beker, een Europese Supercup en de Europa League.

Ondanks die adelbrieven keert Courtois in de zomer van 2014 niet als absolute nummer 1 terug naar Londen. Daar loopt namelijk ene Petr Čech rond. Het Tsjechisch clubicoon staat er al 10 jaar onafgebroken onder de lat. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen spuit José Mourinho lange tijd mist door in de oefenduels niet voluit de kaart van één doelman te trekken.

“Het was onzeker of Thibaut als eerste doelman aan het seizoen zou beginnen", herinnert papa Thierry Courtois zich. "We hadden wel op voorhand met Mourinho gesproken. Die vertelde dat Thibaut een grote kans maakte om als basisspeler aan het seizoen te beginnen. Maar echt een zekerheid was dat niet.”

Droomseizoen onder Mourinho

Op de openingsspeeldag tegen Burnley krijgt Courtois uiteindelijk de voorkeur. Een gedurfde keuze van Mourinho. "Maar eentje die Thibaut veel vertrouwen gaf", aldus zijn vader. "Weet je, die eerste match in Burnley was voor mij zijn mooiste moment bij Chelsea. Mijn vrouw en ik waren daar aanwezig. Het was een opluchting dat hij meteen mocht starten. En hij boekte ook meteen een zege (3-1, red.). Dat maakte het een heel speciaal moment."

Petr Čech heeft Thibaut een paar procenten beter gemaakt Thierry Courtois

Het is de basis voor een fantastisch debuutseizoen. Courtois pakt met Chelsea meteen de titel in de Premier League en de League Cup. De concurrentiestrijd met Čech is dan al geen thema meer. "Petr is wel belangrijk geweest voor Thibaut", weet Thierry. "Hij stond hem altijd bij met raad en daad. Ook over tegenstander. Hij heeft Thibaut ongetwijfeld een paar procenten beter gemaakt."

Wereldmatch in Parijs als lichtpunt

Maar zo vlot het eerste seizoen, zo moeizaam het tweede. In het seizoen 2015/2016 kent Courtois de nodige pech. Het begint eigenlijk al op de openingsspeeldag tegen Swansea: een ongelukkige rode kaart. En in september loopt de Rode Duivel ook nog eens een meniscusblessure op tijdens de training. Courtois moet onder het mes en staat drie maanden aan de kant.

Het tweede seizoen was niet makkelijk voor Thibaut Thierry Courtois

Zonder Courtois geraakt het Chelsea van Mourinho - met Begovic als vervanger tussen de palen - op drift. Ook de rentree van Courtois baat niet meteen: midden december krijgt de Portugese succescoach dan ook zijn C4 voorgeschoteld, Guus Hiddink neemt over. "Het is altijd vervelend als de trainer die in je geloofde moet vertrekken", aldus Thierry Courtois. "Zeker als je ook nog eens uit blessure moet terugkeren. Dat seizoen was niet makkelijk voor Thibaut.” Chelsea eindigt op een sombere 10e plaats en sneuvelt al in de achtste finales van de Champions League tegen PSG. Ondanks een geweldige heenmatch in Parijs van Courtois.

Golden Glove en tweede landstitel

Na een ongewoon seizoen - Courtois pakt eens géén prijs - volgt een nieuw topjaar. Zonder Europees voetbal walst Chelsea door de Premier League met Antonio Conte aan het roer. "Onder Conte ging Chelsea op een andere manier spelen", duidt Thierry Courtois. "Veel tactischer, vanuit een stevige organisatie in een 3-5-2-opstelling. Voor Thibaut was dat even wennen, maar hij voelde zich daar wel comfortabel bij."

Het laat zich voelen in de cijfers. The Blues verzamelen een straf puntentotaal van 93 stuks en slikken amper 33 tegengoals. Courtois heeft een groot aandeel met 16 clean sheets in 36 wedstrijden - het levert hem de 'Golden Glove' op.

Decompressie door contractsaga

Opnieuw blijkt bevestigen moeilijk na de landstitel. Het draait niet super bij Chelsea, dat na januari buiten de top 4 valt. En ook Courtois krijgt zelfs een zeldzaam stormpje van kritiek over zich heen na een flauwe prestatie in de Champions League tegen Barcelona, met een onhoudbare Messi die Courtois door de benen vloert. Steeds luider weerklinkt de vraag of de doelman ook volgend seizoen nog bij Chelsea speelt.

"De onderhandelingen over een nieuw contract bleven maar aanslepen", vertelt Thierry Courtois. "Dat maakte de situatie niet gemakkelijk. Al vond ik het op zich nog een goed jaar voor Chelsea en Thibaut verzamelde nog 15 clean sheets." De Londense club eindigt uiteindelijk 5e, maar vindt troost door de FA Cup te winnen - weer een gaatje in het indrukwekkende palmares van Courtois gevuld.

In het vierde seizoen bij Chelsea werd het gemis van zijn kinderen te groot

Toch is het einde van het Courtois-tijdperk bij Chelsea nabij. De Rode Duivel heeft na een uitstekend WK in Rusland zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid. Aangezien Chelsea nog even met de spierballen rolt, geeft Courtois verstek voor enkele trainingen tijdens de voorbereiding. Niet alle fans nemen hem dat in dank af. Thierry Courtois zucht eens diep: "Thibaut heeft altijd graag in Londen gewerkt en geleefd, maar het gemis van zijn kinderen was te groot. Door de opeenstapeling van wedstrijden kon hij ze vaak maar één dag per maand zien."