Bayern denkt aan Leipzig-coach Julian Nagelsmann als opvolger Flick

Bayern is sinds vorige week op zoek naar een nieuwe coach nadat Hansi Flick had aangegeven na dit seizoen te willen vertrekken bij de Rekordmeister. Flick lag in conflict met sportief directeur Hasan Salihamidzic en zou azen op de positie van Duits bondscoach na het komende EK.



In die zoektocht is Bayern nu uitgekomen bij Julian Nagelsmann. De 33-jarige Duitser staat nog tot 2023 onder contract bij RB Leipzig, maar zou voor een recordsom van 30 miljoen euro de overstap naar Bayern mogen maken. Beide clubs bevestigen dat nieuws nog niet.



CEO Karl-Heinz Rummenigge hoopt deze week met een gesprek duidelijkheid te verschaffen. "Als we Hansi's wens willen inwilligen, moeten alle partijen tot een oplossing komen waarmee Bayern tevreden is", zo vertelde hij eerder al.

Als Flick daadwerkelijk mag vertrekken bij Bayern, is de amper 33-jarige Nagelsmann als 'coming man' bij de Bundesliga-trainers de gedoodverfde opvolger.