Antwerp reageert verbolgen over timing van transfer Refaelov: "Dit kan niet"

"Invloed op een eerlijke sportieve competitie"

"Het deel over communicatie en timing is echter vrij in te vullen en behoort tot de sportethiek. De geruchten en lekken van de laatste weken en het uiteindelijk officieel bevestigen van de overgang, op de vooravond van de Champions' play-offs (waarin beide clubs rechtstreekse concurrenten zijn), kunnen niet!"

Manager Dudu Dahan: "We hebben correct gehandeld"

In het kamp-Refaelov vallen ze uit de lucht na het communiqué van Antwerp. "Volgens mij is er geen betere timing dan dit", reageert makelaar Dudu Dahan. "Kijk, mocht Antwerp nog niet zeker zijn van een Europees ticket dan kon ik de frustratie begrijpen. Maar dat is nu niet het geval. Ik kan alleen maar positief zijn op de manier waarop alles gelopen is."

Duidelijkheid of Refaelov nu naar de B-kern van Antwerp moet, is er volgens Dahan nog niet. "Maar of Lior nu in de A-kern zit of niet: hij zal altijd op en top prof blijven. Tot de laatste dag waarop hij voor Antwerp speelt. De club heeft hem veel gegeven, en omgekeerd was dat eveneens het geval. Ik ben er zeker van dat de fans daar ook zo over denken."