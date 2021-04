Alejandro Valverde: "Voor de sprint keek iedereen naar mij"

Valverde staat vier keer op de erelijst van Luik-Bastenaken-Luik. In 2006 won hij enkele dagen voor zijn 26e verjaardag voor de eerste keer in Luik, hij klopte toen Paolo Bettini en Damiano Cunego in de sprint. Tadej Pogacar was toen 7 jaar oud. Valverde won ook nog in 2008, 2015 en 2017.