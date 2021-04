Advocaat-atlete Imke Vervaet, Cheetah tussen de toga en de spikes

"Een unieke combinatie, atlete en advocaat zijn? Ja dat hoor ik wel vaker, maar ik sta er weinig bij stil. Ik ben pas op dit niveau beginnen te lopen toen ik al werkte, het is een evidentie om het zo te doen. Voor mij is het de juiste combinatie. Zet mij niet thuis te wachten op mijn training of ik word ambetant."

"Deze voormiddag had ik zitting op de rechtbank. Vredegerecht dit keer, maar meestal doe ik politierechtbank, verkeersovertredingen en zo dus. In de namiddag werk ik thuis en ’s avonds ga ik trainen." Zo ziet een doorsnee werkdag eruit voor Imke Vervaet.

Ik ben pas op dit niveau beginnen te lopen toen ik al werkte, het is een evidentie om het zo te doen. Voor mij is het de juiste combinatie.

Afleiding én financiële zekerheid nodig

Maar is ze dan niet benieuwd naar wat ze zou kunnen mocht ze even alles op atletiek zetten? “Natuurlijk begint dat wat te spelen. Maar financieel zou het voor mij niet haalbaar zijn om niet te werken, ik ben blij dat ik die zekerheid heb."

Voor een buitenstaander lijkt het praktisch nochtans een puzzel, het leven als atlete en advocate combineren. “Ik heb natuurlijk geluk dat ik op een kantoor werk waar ze weten dat ik naast mijn werk ook die sportdroom heb en waar ze me vrij in laten. Als mijn werk maar gedaan is."

WK 2019

“Ik kan niet verklaren waarom het daarna minder ging. Een beetje stress en het niet allemaal goed kunnen plaatsen? Daar steek ik het nu op, zoveel jaar later. Ik heb dan ook even afstand genomen van de atletiek en daarna ging het weer beter.”

Die mindere jaren volgden na een knappe zesde plaats op de 200 meter tijdens het WK voor junioren in 2012. “Dat is dan mijn tweede hoogtepunt tot nu toe”, lacht Vervaet. “Dat toernooi was een heel leuke ervaring.”

“Dat was een heel mooi moment. Ik had wat mindere jaren achter de rug, maar in 2019 ging het weer heel goed en dan mocht ik ook nog mee met de Cheetahs. Dat versterkte het alleen maar: atletiek is een individuele sport, maar als je dat samen kan brengen dan merk je dat je toch nog meer kan.”

Dit weekend kunnen de Cheetahs zich nog eens internationaal meten, door corona is dat al geleden van het WK atletiek in Doha in 2019. Het kwartet met Vervaet verbeterde toen het Belgische record, werd vijfde in de finale en veroverde ook een olympisch ticket.

Belang brede basis bij Cheetahs

De Belgian Cheetahs zetten zich in geen tijd op de internationale atletiekkaart, met sterke prestaties op het EK 2018 en dat WK in Doha. De groep waaruit de Cheetahs geselecteerd worden, is intussen gegroeid tot twaalf atletes.

“Het is belangrijk dat we met een brede basis kunnen werken. Want ik ben er zelf bijgekomen toen er meisjes van de “basis” uitgevallen waren, dat was allemaal nogal last minute. Daarom is het goed dat we nu die basis hebben, we bouwen een band op en staan er zo als team, om het even wat er gebeurt.”

Zo’n grote groep brengt wel extra concurrentie met zich mee. “Met die concurrentie omgaan is inderdaad niet altijd evident, maar is ook één van onze sterktes. We werken er ook aan met sportpsychologe Ellen Schouppe. Ze helpt om gezamenlijke doelen te stellen, om onze teamband te versterken en om die concurrentie te leren beheersen.”